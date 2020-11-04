В центре Москвы задержали около 25 участников акции националистов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в общей сложности около 25 человек, собравшихся на акцию националистов возле станции метро "Цветной бульвар" в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Ранее был задержан организатор шествия Никита Зайцев.

"Всех задержанных доставили в близлежащие ОМВД: "Тверской", "Красносельский" и "Басманный". Там будет решен вопрос о составлении в отношении них протоколов об административном правонарушении", - уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Незадолго до акции также были задержаны журналистка "Градус ТВ" Ольга Сапронова и заявитель мероприятия Дмитрий Михайлов. "Задержанных доставили в ОМВД "Марьинский парк". Полицейские сказали, что планируют проверить документы у них в отделе. Меня пока к задержанным не пускают", - сказал ТАСС их адвокат Максим Пашков.

В этом году участники шествия собирались пройти от станции "Цветной бульвар" до общественной приемной ФСИН России на Садовой-Сухаревской улице и потребовать провести проверку по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича. Мэрия Москвы не согласовала акцию, а организаторы получили предостережение от прокуратуры.