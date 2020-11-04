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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом

Всего в городе за время пандемии умер 7 071 человек

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 67. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умер 7 071 человек с коронавирусом. На 4 ноября в Москве зафиксировано более 445 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 326 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились уже около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано почти 1,7 млн случаев заражения, выздоровели более 1,2 млн пациентов, умерли свыше 29 тыс. человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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