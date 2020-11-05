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В Гидрометцентре рекомендовали водителям Москвы сменить летнюю резину на зимнюю

В столице ожидается похолодание

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московским автомобилистам следует сменить летнюю резину на зимнюю в связи с грядущим похолоданием на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее он сообщил, что похолодание на семь-восемь градусов ночью и четыре-шесть градусов днем прогнозируется в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели.

"Рекомендация, что при такой температуре нужно подумать о смене резины, потому что она начинает деревенеть, сцепление с асфальтовым покрытием становится небольшим, а тормозной путь увеличивается при температуре пять градусов и ниже днем", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем в четверг и пятницу прогнозируется семь-девять градусов тепла, в субботу - 9-11 градусов тепла, в воскресенье - 6-11 градусов тепла, в понедельник и вторник - два-семь градусов тепла.

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