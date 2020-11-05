В Москве запустили проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Столичная платформа о цифровых решениях ICT.Moscow значительно расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ). Теперь вся актуальная информация об этой активно развивающейся технологии доступна на одной площадке, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов. В том числе благодаря им наш город относят к мировым лидерам по внедрению современных решений. За продвинутыми технологиями - будущее мегаполисов. Чтобы и дальше повышать качество жизни, нужно стимулировать их развитие. Именно для этого в столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта", - приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

По ее словам, на ICT.Moscow можно найти новейшие российские и международные практики применения ИИ, их опубликовано уже около 700. Для удобства все они распределены по функциональным сферам: "Наука", "Ритейл и e-commerce", "Промышленность и энергетика", "Культура и искусство", "Образование", "Спорт", "Социальная сфера", "Логистика и транспорт", "Клиентское обслуживание" и другие.

В ведомстве добавили, что отдельно выделена витрина из 300 московских ИИ-решений. Кроме того, пользователям доступны ежедневная новостная лента об искусственном интеллекте, подборка вакансий, аналитика, анонсы отраслевых событий, датасеты (наборы данных) для разработчиков и другая полезная информация. Задача проекта - помочь в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта

"Объединение такого функционала в рамках одной площадки позволит бизнесу получать самую актуальную информацию. Мы видим в этом прямой эффект. Теперь это не просто база знаний, а полноценный портал-навигатор по возможностям ИИ", - отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.