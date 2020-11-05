В Москве до 22 ноября продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов в Москве продлили до 22 ноября. Об этом в четверг сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года", - написал мэр.

Собянин напомнил, что уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. По его словам, за это время доля заразившихся коронавирусом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое.

"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. <...> Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования", - отметил мэр.

Школьники 6-11 классов с 19 октября на две недели перешли в дистанционный режим обучения, позже мэр продлил его до 8 ноября. Ученики 1-5 классов при этом после каникул вернулись в школы и возобновили обучение в очном режиме. Кроме того, временно были закрыты учреждения допобразования.

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