Собянин: в Москве с начала недели стала обостряться ситуация с коронавирусом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве снова начала обостряться, количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет. Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций", - написал мэр.

Собянин отметил, что наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

На 4 ноября в Москве зафиксировано более 445 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 326 тыс. пациентов. Всего с начала пандемии в столице умер 7 071 человек с коронавирусом.

Коронавирусом в мире заразились уже около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано почти 1,7 млн случаев заражения, выздоровели более 1,2 млн пациентов, умерли свыше 29 тыс. человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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