Музыкальный проект "Пульс" стартует 19 ноября в Зарядье

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Союз композиторов России и оркестр OpensoundOrchestra запускают музыкальный проект "Пульс", в рамках которого прозвучат произведения современных композиторов и партитуры рубежа ХХ-XXI веков, первые концерты пройдут 19 ноября и 1 декабря в Зарядье в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Союза композиторов России.

"Союз композиторов России и московский оркестр OpensoundOrchestra представляют проект "Пульс" - серию концертов, на которых будут звучать мировые премьеры молодых современных композиторов и важные партитуры конца ХХ - начала XXI веков. Два первых концерта пройдут в Зарядье 19 ноября и 1 декабря", - говорится в сообщении.

На первом концерте солисты OpensoundOrchestra исполнят произведения нидерландского минималиста Симеона тен Хольта, британца Габриэля Прокофьева, российских композиторов Павла Карманова и Игоря Яковенко. На втором концерте прозвучат произведения молодых российских композиторов Николая Попова, Алины Подзоровой, Глеба Колядина и Анны Поспеловой, а также сочинения исландских композиторов Йохана Йоханнссона и Вальгира Сигурдссона, швейцарца Франческо Тристано, Фолькера Бертельманна (Хаушка) из Германии и эстонского композитора и дирижера Кристиана Ярви.

"Сопоставляя недавние музыкальные открытия отечественной школы contemporary music с новейшими звуковыми поисками, OpensoundOrchestra всматривается в музыку настоящего, где свободно сосуществуют академические эксперименты, интеллектуальная поп-музыка и междисциплинарные находки", - рассказали в Союзе композиторов.

OpensoundOrchestra - сообщество ведущих музыкантов Москвы, специализирующихся на современной музыке, при этом музыканты участвуют и в проектах, охватывающих смежные территории барокко, классики, театральной и киномузыки, отмечается в сообщении. Оркестр сотрудничает с различными фестивалями и арт-институциями, включая музеи Прокофьева и Скрябина, Еврейский музей и Музей Москвы, выступает на известных филармонических и клубных сценах - от Большого зала консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Большого зала Зарядья до Колонного зала Дома союзов и культурного центра "Дом".