График электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в ноябре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в ноябре в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В ноябре железнодорожники продолжат работы по развитию и модернизации инфраструктуры на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. На станции МЦД-1 Баковка железнодорожные строители продолжат возведение дополнительного подземного вестибюля с тоннелем. В настоящее время в тоннеле проводятся отделочные работы, в течение месяца будет вестись строительство части платформы (из Москвы) с навесом, примыкающей к выходу из тоннеля", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на нескольких участках Савеловского направления МЖД в ноябре пройдут ремонтно-путевые работы: на станциях Марк, Яхрома и на участках Яхрома - Дмитров; Лобня - Аэропорт, Вербилки - Талдом. Кроме того, на станции МЦД-1 Тимирязевская продолжится реконструкция пассажирской инфраструктуры.

"В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из графика", - сообщили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".