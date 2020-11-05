Велопрокатом и экотакси на ВДНХ в 2020 году воспользовались почти 140 тыс. человек

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 140 тыс. человек на ВДНХ в Москве с июня по октябрь 2020 года взяли в аренду велосипеды и воспользовались услугами экотакси. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Первого ноября на ВДНХ завершился сезон работы прокатов велотранспорта и экотакси. Всего за период с июня по октябрь 2020 года более 120 тыс. человек взяли в аренду велосипеды, а услугами экотакси, которое появилось на территории выставки этим летом, воспользовались почти 20 тыс. гостей выставки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по просьбе посетителей ВДНХ срок работы велопроката, который планировалось завершить в конце сентября, был продлен до конца октября. Взять на прокат велосипеды можно было у арки главного входа. Посетителям было доступно 500 велосипедов современных моделей и 150 веломобилей.

"В свой первый сезон работы экотакси также пользовалось популярностью. Посетителей обсуживали шесть каров, каждый из которых за сезон осуществил более тысячи перевозок. <…> Экотакси можно было заказать заранее по телефону или на стоянке: на Северной и Южной петлях у арки главного входа, Хованском и Совхозном въездах и за павильоном "Космос", - отмечается в материале.