Доходы московских перевозчиков по итогам 2020 года могут снизиться на треть

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Доходы предприятий московского транспорта по итогам текущего года могут снизиться на 33% из-за ситуации с коронавирусом и снижения пассажиропотока. Столичные власти планируют оказать поддержку городским перевозчикам, чтобы они смогли выполнить все обязательства перед сотрудниками и пассажирами, сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы думаем, что восстановится к концу года - примерно до уровня 75% - объем перевозок относительно 2019 года, то есть снижение будет примерно 25%. <...> При этом доходы наших перевозчиков снизятся примерно на 32-33%. Вот примерно сейчас такой прогноз", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что власти столицы рассматривают разные варианты поддержки городских перевозчиков, в том числе субсидии правительства Москвы, также прорабатываются совместные решения с властями Московской области.

"На личном транспорте пассажиропоток уменьшился примерно на 2,5 - 2,8 млн пассажиров в сутки. Это примерно минус 35% от показателей прошлого года. В первую очередь, снижение произошло за счет тех организаций и жителей Москвы, которые работают <...> дома, и, конечно, за счет снижения школьников и студентов. Ну и тех людей, которые 65+", - сказал заммэра.

Ликсутов добавил, что в городском транспорте с 12 мая действует масочно-перчаточный режим. На данный момент около 95-97% пассажиров Московского метрополитена используют маски, примерно 75% пассажиров используют перчатки.

"Мы благодарны всем тем, кто выполняет распоряжения главного санитарного врача по городу Москве, выполняет указ мэра и все делает для того, чтобы обезопасить себя в это непростое время, и меньше пользуется городским транспортом, хотя интервалы работы городского транспорта не поменялись. Мы все делаем для того, чтобы городской транспорт: метрополитен, автобусы, трамваи, электробусы работали с минимальными интервалами. И в полном объеме выпускаем все автобусы, трамваи, электробусы, вагоны метро на линию", - заключил заммэра.