Количество автомобилей на дорогах Москвы ежедневно увеличивается на 3-5%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Загруженность транспортных магистралей в Москве растет на фоне ситуации с коронавирусом, ежедневно количество автомобилей на столичных дорогах увеличивается на 3-5%. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"По личному транспорту есть рост. Примерно [на] 3-5% ежедневно увеличивается количество автомобилей на дорогах по сравнению с 2019 годом, - это от 90 до 130 тыс. дополнительных машин выехало на дороги города. Эта цифра, конечно, серьезно влияет на загруженность магистралей, в первую очередь, вылетных магистралей, и мы видим, как утром на въездных магистралях в Москву определенный затор имеется этот поток машин направляется из Московской области к нам", - сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что несмотря на достаточно непростую экономическую ситуацию в Москве и в области, в органах ГИБДД зарегистрировалось дополнительно 200 тыс. новых автомобилей за 10 месяцев 2020 года. "Это достаточно большая, существенная цифра, которая, конечно, влияет на загруженность наших столичных и подмосковных магистралей", - сказал Ликсутов.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, сегодня в Москве и Подмосковье зарегистрировано более 8 млн транспортных средств.