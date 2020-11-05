В зданиях правительства Москвы заработала система QR-кодов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. В зданиях правительства Москвы с 5 ноября начала действовать система чекинов - регистрации посетителей по аналогии с ночными развлекательными заведениями, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В сообщении уточняется, что эта система в зданиях подразделений правительства Москвы внедрена в виде эксперимента. Сейчас она действует в местах размещения департаментов городского правительства, затем подведомственные организации примут участие в эксперименте.

"Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители", - говорится в публикации с пояснением, что это позволит оповещать их о возможном риске заражения новой коронавирусной инфекцией.

В сообщении подчеркивается, что система чекинов не должна доставить неудобств никому. Сотрудникам и посетителям необходимо будет только зарегистрировать свой мобильный номер, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377.

Если в дальнейшем у кого-то в здании выявят коронавирус, зарегистрированные пользователи получат оповещение о возможном контакте с зараженным. Это позволит им своевременно сдать тест, ограничить число контактов и остановить дальнейшее распространение инфекции.

Система чекинов впервые была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября. Перед входом в клуб или бар, время работы которого охватывает период с 00:00 до 06:00, посетители и сотрудники должны зарегистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получить оповещение и пройти тестирование на коронавирус.

Как сообщал ранее ТАСС первый замруководителя аппарата столичного правительства, глава департамента торговли Алексей Немерюк, на сегодняшний день к системе присоединилось более 2 тыс. организаций, в том числе рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется. Они добровольно внедрили эту систему. За время работы системы уведомление о возможном контакте с заболевшим посетителем получили 3,3 тыс. человек.

В новость внесены изменения (13:19 мск) - добавлена информация по тексту.