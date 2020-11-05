Новый культурно-досуговый центр появится на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новое здание площадью около 18,5 тыс. кв. м, где могут разместиться магазины, спортклубы, кафе, кинозалы появится на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы, на заседании 5 ноября 2020 года приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Ставропольская, владение 37-41 (ЮВАО). На рассматриваемом земельном участке площадью 0,9 га планируется построить новое здание, где могут разместиться магазины, спортклубы, кафе, а также выставочные залы, кинозалы. Суммарная поэтажная площадь объекта составит около 18,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после внесения изменений в ПЗЗ участок можно будет реализовать на торгах.