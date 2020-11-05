Строительство Юго-Восточной хорды завершено на треть

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Строительная готовность Юго-Восточной хорды (ЮВХ) составляет 34%, сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход работ по строительству участка трассы от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

"Несмотря на пандемию, мы продолжаем активное дорожное строительство. Готовность Северо-Восточной хорды составляет две трети. Юго-Восточная хорда является самой "молодой", ее строительство завершено на треть", - сказал Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра, готовность участка от Рязанского проспекта до ТТК составляет 82%. Строительство планируется завершить в первом полугодии 2021 года, однако движение по участку запустят после открытия съездов на Рязанский проспект, которые строятся в составе головного участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Юго-Восточная хорда протяженностью основного хода 28 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Дорогу свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано еще одно автомобильное кольцо. Всего с учетом съездов и реконструкций прилегающей улично-дорожной сети будет построено свыше 100 километров дорог, 59 искусственных сооружений, протяженность которых - 24 километра, и 13 пешеходных переходов.