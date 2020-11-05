Фотографии со съемок клипов Земфиры и Пугачевой покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Фотографии со съемок клипов Земфиры, Аллы Пугачевой и других звезд покажут на выставке режиссера-клипмейкера Ирины Мироновой. Экспозиция будет открыта в Центре современного искусства "М"АРС" с 26 ноября по 8 марта, сообщает пресс-служба центра в четверг.

"Ирина Миронова уже более 20 лет работает с самыми знаковыми артистами музыки и кино. В ее арсенале более тысячи клипов, в том числе для Земфиры, Аллы Пугачевой, Сергея Лазарева, "Би-2", Дианы Арбениной, Полины Гагариной, Тимати и многих других звезд отечественной сцены. Основу выставки составят фотографии из личного архива Ирины Мироновой, сделанные на съемочных площадках в период с 2000 по 2020 год", - говорится в сообщении.

Кроме фотографий посетители увидят кадры с бэкстейджей знаковых клипов прошедшего 20-летия: "Трафик" Земфиры, "Будь или не будь" и "Все ушли в осень" Пугачевой, "Забрали в армию" и "Безвоздушная тревога" Би-2, "Этонемне" Арбениной, "Ветром стать", "Знаешь ли ты" и "Мой рай" MaкSим, "Уличные псы" Децла, "Петербург-Ленинград" Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко. Аудиогид к выставке записала сама режиссер, в нем она рассказывает историю создания клипов и интересные истории, связанные с этим.

Также в экспозиции можно будет увидеть съемочное оборудование и инсталляции видеотехники, отражающие эволюцию индустрии в период 2000-2020 годов. Выставку дополнят авторские экскурсии и творческие встречи. В декабре на выставке пройдет премьера серии фильмов-откровений, созданных Мироновой, с участием Арбениной, Марии Мироновой, Аллы Сигаловой и других.