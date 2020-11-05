С начала года в Москве построили более 100 км дорог

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Улично-дорожная сеть Москвы увеличилась более чем на 100 км в текущем году. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Развитие улично-дорожной сети остается одним из приоритетных направлений в работе стройкомплекса. Только с начала 2020 года обеспечен ввод 103 км дорог, возведены 23 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов", - сказал Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что до конца года планируется завершить строительство ряда крупных дорожных объектов. Это, в частности, транспортная развязка МКАД с Волоколамским шоссе, продолжение Октябрьского проспекта в Троицке, автомобильная дорога от платформы Остафьево в Щербинку. Также в Новой Москве завершат строительство подъездных дорог к четырем пожарным депо.

"В течение следующих трех лет планируется построить еще 272 км дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей - Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Хорды улучшат связанность 73 районов Москвы, в которых проживает более 7 млн человек", - добавил Бочкарев.