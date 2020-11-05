Почти 1,3 млн человек переведены на дистанционную работу в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Около 1,3 млн сотрудников предприятий в Москве переведены на дистанционную работу, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"На 5 ноября данные о переводе сотрудников на дистанционный режим работы через личный кабинет юридического лица на портале мэра и правительства Москвы mos.ru предоставили 190 тыс. работодателей Москвы. У них работают более 4 млн человек, из которых почти 1,3 млн переведены на дистанционную работу", - сказали в пресс-службе.

Власти Москвы ранее обязали руководителей предприятий с 28 сентября перевести часть своих сотрудников на удаленку, обеспечить строгое соблюдение на рабочих местах противоэпидемических мер. Работодателей обязали начиная с 12 октября еженедельно отчитываться о переведенных на дистанционный формат работы сотрудниках.

За невыполнение требований о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организаций, работодателям грозит административная ответственность в виде штрафов.

Дистанционный режим работы минимум для 30% сотрудников столичных компаний и предприятий действует до 29 ноября.

В новость внесены изменения (16:43 мск) - добавлена информация по тексту.