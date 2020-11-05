В Москве опечатали еще две кальянные, которым запрещено работать из-за пандемии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Две кальянные, расположенные на северо-западе Москвы, временно опечатали, так как заведениям данного типа запрещено работать в столице из-за ситуации с коронавирусом в соответствии с действующим указом мэра. Кроме того, в этих кальянных выявлены нарушения антикоронавирусных мер, сообщил ТАСС в четверг начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

"В связи с поступлением информации от органов внутренних дел о функционировании кальянных в доме № 48, стр. 1 на ул. Свободы и в доме № 17 на Химкинском бульваре специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора в СЗАО Москвы была проведена проверка. В результате обследования был подтвержден факт функционирования данных кальянных в нарушение действующего указа мэра о введении ограничительных мероприятий, и в данных заведениях находились посетители", - сказал Худобородов.

Он добавил, что также в этих кальянных был выявлен ряд нарушений противоэпидемических и профилактических мероприятий: не осуществлялась термометрия сотрудников, не проводилась дезобработка помещений и поверхностей, столов и посуды; не организованы обеззараживание воздуха с помощью облучателей, обследование сотрудников на новую коронавирусную инфекцию.

"По фактам данных нарушений помещения кальянных были опечатаны, составлены протоколы по факту административных нарушений. <...> Материалы дел в отношении данных кальянных были направлены в Тушинский районный суд для назначения наказания в виде приостановления деятельности сроком до 90 суток", - заключил Худобородов.

Ранее в Москве были опечатаны кальянные, расположенные в жилом комплексе "Алые Паруса", на улице Мусоргского, а также "Мята Lounge" на Бачуринской улице в Новой Москве.