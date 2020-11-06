Движение поездов на Киевском направлении МЖД полностью восстановили после схода вагонов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Восстановлено движение электропоездов на Киевском направлении в сторону Москвы, железнодорожники работают над восстановлением графика. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение на Киевском направлении полностью восстановлено", - сообщается в публикации.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что в 21:04 четверга на станции Толстопальцево Киевского направления МЖД при отправлении электропоезда № 7161 Москва - Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона. Пострадавших нет, пассажиры были оперативно эвакуированы. Для них были назначены компенсационные автобусы на участке Толстопальцево - Лесной городок - Апрелевка.

Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков возглавил работу комиссии с участием представителей собственника подвижного состава (АО "ЦППК") для расследования причин происшествия на Киевском направлении МЖД. Предварительной причиной схода является излом токоприемника проследовавшего ранее электропоезда с последующим наездом на данную деталь на путях.

В новость были внесены изменения (00:34 мск) - добавлена информация о полном восстановлении движения