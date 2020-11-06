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В Москве 6 ноября ожидаются кратковременный дождь и порывистый ветер

Температура воздуха составит до 9 градусов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с температурой до девяти градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье температура не превысит девяти градусов тепла, ночью в столице похолодает до плюс четырех градусов, по области - до плюс одного градуса.

"Местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 18 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве до 15:00, в Подмосковье - до 23:00 мск 7 ноября.

Атмосферное давление в регионе составит в пятницу 743 мм ртутного столба.

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