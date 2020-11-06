Зарплата сотрудников промпредприятий в Москве выросла за 10 лет более чем в 2,5 раза

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности работают в Москве, зарплата их сотрудников за 10 лет выросла более чем в 2,5 раза. Об этом ТАСС сообщили в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Средняя заработная плата работников предприятий обрабатывающей промышленности в Москве с 2010 года выросла более чем в 2,5 раза, а с учетом инфляции рост составил 60%", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он пояснил, что в Москве работают более 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности, с 2010 года доля этой отрасли в структуре валового регионального продукта выросла на 3,4 процентных пункта и составила 16,2%. Вместе с увеличением объемов производства растет и доход работников предприятий. Так, с 2010 года к концу 2019 года заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности с учетом инфляции выросла на 60%. Положительная динамика сохранилась и в этом году, за период с января по июль среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности столицы на 5,3% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, за последние три года самый активный рост заработной платы зафиксирован у работников предприятий по производству бумаги, готовых металлических изделий и электрического оборудования.

"С 2017 года активнее всего увеличивались доходы сотрудников предприятий по выпуску бумаги и бумажных изделий, рост составил 67% или 55,4% с учетом инфляции. На втором месте находятся предприятия по производству готовых металлических изделий с натуральным ростом почти в 66% или в 54,5% с учетом инфляции, третью строчку занимают производства электрического оборудования, рост составил 53% или 41,2% соответственно", - сказал он.

За первые восемь месяцев 2020 года средняя зарплата сотрудников предприятий по производству бумаги и бумажных изделий составила 86,4 тыс. рублей, предприятий по производству готовых металлических изделий 84,1 тыс. рублей, а электрического оборудования 80,7 тыс. рублей.