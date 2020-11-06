Более 15 тыс. москвичей присоединились к волонтерскому сообществу с начала года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Численность добровольческого актива Москвы с начала года увеличилась больше чем на 15 тыс. человек. Всего в базе ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрированы почти 100 тыс. волонтеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Добровольческое движение в нашем городе окрепло и зарекомендовало себя настолько, что у желающих помогать есть множество вариантов, где приложить свои способности. Волонтеры занимаются самыми разными направлениями, выбирая сферы, которые им ближе, в которых им интересно развиваться или делиться опытом. Они участвуют в организации культурных, спортивных и других мероприятий, помогают благотворительным фондам, поддерживают социальные и патриотические программы. Численность добровольческого актива Москвы уже приближается к 100 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Стать волонтером может любой желающий. По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, для несовершеннолетних необходимо разрешение от родителей, а людям младше 14 лет требуется сопровождение официальных представителей или нужно быть в составе волонтерского объединения школы.

Также московские волонтеры активно участвуют во всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы-медики ассистируют в поликлиниках и больницах, медиаволонтеры оказывают информационную поддержку некоммерческим организациям.