В Москве прививку от гриппа сделали на рабочем месте почти 900 тыс. человек

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Почти 900 тыс. человек сделали прививку на своих рабочих местах в столице, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Специально для удобства москвичей в столице есть возможность организовать бесплатную выездную вакцинацию для компаний и организаций. Сотрудникам необязательно посещать поликлинику - медицинская бригада сама приедет по адресу и сделает прививку от гриппа качественными современными вакцинами, отвечающими всем требованиям Всемирной организации здравоохранения. В этом году московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек. Кроме того, все процессы автоматизированы - специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису "Мобильные бригады по вакцинации", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что новый инструмент избавляет от необходимости заполнять документацию вручную, повышая эффективность работы персонала и сокращая время выполнения процедуры. Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан. Вакцинация является самым безопасным и эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений.

Сервис "Мобильные бригады по вакцинации" разработан столичными департаментом здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий. В системе работают два специалиста - врач и медсестра мобильной бригады по вакцинации. Каждый из них использует планшет с доступом к сервису. С его помощью фиксируются место проведения вакцинации (улица, компания или образовательное учреждение), фамилия, имя и отчество пациента, его данные.