В московской больнице в Коммунарке проходят лечение 945 пациентов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 940 пациентов находятся в московской больнице в Коммунарке, которая является одной из базовых в столице для лечения заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"В городской клинической больнице № 40 (в Коммунарке) находятся на лечении 945 пациентов, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 177 (18,7%)", - написал Проценко, уточнив, что с 31 октября по 6 ноября в больницу поступили 852 пациента, из них 639 - с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

По данным портала мэра и правительства Москвы, многопрофильная больница в Коммунарке с 1 марта 2020 года приняла порядка 8,4 тыс. пациентов с подозрением на коронавирус. Для них было развернуто 802 койки и пять отделений реанимации для 128 человек. В октябре в эксплуатацию был введен резервный госпиталь, который возводили с апреля, и общее количество коек превысило 2 тыс.: в нем развернуто 1 249 мест - 919 палатных коек и 330 в ОРИТ. В штате стационара без учета резервного госпиталя 352 врача и 537 сотрудников среднего медперсонала, в госпитале - 399 специалистов, в том числе 130 врачей.

Проценко также призвал с пониманием относиться к такой вынужденной мере, как дистанционной обучение, поскольку дети и подростки переносят в основном контакт с коронавирусом бессимптомно, при этом они значительно увеличивают риски инфицирования членов семьи, с которыми проживают. "Увеличение количества госпитализированных, в том числе и в реанимационные отделения, которое мы наблюдаем, диктует необходимость этих мероприятий. И я уверен, что это не навсегда, а лишь временная и вынужденная мера", - отметил он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе, по данным на утро 5 ноября, выявлено 450 436 случаев заражения, умерли 7 071. В связи с этим мэр ввел ряд профилактических мер, в том числе школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября, работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а гражданам старше 65 лет и горожанам с хроническими болезнями рекомендовали не выходить из дома без необходимости.