В полиции рассказали, как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Посетители сайтов знакомств, чтобы не дать себя обмануть мошенникам, должны внимательно следить за деталями разговора, а также проверять правдивость слов собеседника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Различные сайты знакомств довольно популярны и имеют миллионы пользователей. Не удивительно, что мошенники давно заняли и эту интернет-сферу. Безусловно, не все аккаунты на подобных сайтах являются мошенническими. Однако для того, чтобы не дать себя обмануть, нужно очень внимательно следить за всеми деталями разговора, проверять реальность и правдивость слов собеседника", - сказали в пресс-службе.

Собеседник также отметил, что мошенники используют различные способы для того, чтобы завладеть чужими деньгами. В полиции добавили, что у мошенников есть тысячи способов обмана. "Вы можете защитить себя самостоятельно, если будете внимательно и даже подозрительно относиться ко всем незнакомцам и звонкам, поступающим с неизвестных номеров. Не будьте доверчивы и не дайте обмануть себя, даже если на первый взгляд кажется, что вам говорят правду и желают добра", - заключили в полиции.