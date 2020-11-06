В Москве за сутки госпитализировали 1 415 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. пациентов с коронавирусом госпитализировали в столичные больницы за последние сутки. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 6 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 415 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 359 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 13,9% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% - от 46 до 65 лет, еще 10,2% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48,6 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 733 440 случаев заражения, выздоровели 1 296 124 человека, умерли 29 887. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.