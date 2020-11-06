Эксперт: спад заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается через неделю

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в Москве примерно через неделю. Таким мнением поделился с ТАСС в пятницу главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

"В Москве на данный момент есть резервы, есть койки, есть врачи. Поэтому Москва сейчас стабильна. <...> Серьезного роста я никаким образом не ожидаю, более того, я ожидаю спад заболеваемости уже через неделю", - сказал он.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве на 6 ноября за сутки возросло на 6 253. Это максимум с 7 мая, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Днем ранее прирост составил 5 255 случаев. В относительном выражении он ускорился с 1,2% до 1,4%. За сутки в Москве выписаны 3 670 пациентов с коронавирусом, 67 пациентов умерли.

Тимаков отметил, что число выявленных заражений в Москве будет расти, но делать выводы о развитии ситуации только из их количества нельзя. "Количество заболевших - надо смотреть, сколько тестов сделано, по анализам. За эту неделю было сделано рекордное количество тестов по диагностике, <...> в разы увеличилось количество тестов. <...> Сколько было госпитализировано, <...> вот это надо посмотреть, а потом обсудить вопрос, потому что одна цифра ни о чем не говорит - нельзя ориентироваться на количество выявленных", - пояснил эксперт.

По его мнению, распространение инфекции напрямую зависит от дисциплинированности граждан и соблюдения предписаний об использовании средств индивидуальной защиты. "И в Москве, и в регионах коронавирусная инфекция давно показала, что это инфекция скопления людей и длительного контакта. <...> Уже доказано, что коронавирус не передается на улице, не передается сильно в транспорте - он передается в тесных коллективах при тесном общении, и маска спасает от него. Зачем заниматься глупостями и саботировать эту просьбу Роспотребнадзора? Не будет соблюдаться - будет рост, будет - будет все нормально", - заключил Тимаков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48,6 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 733 440 случаев заражения, выздоровели 1 296 124 человека, умерли 29 887. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.