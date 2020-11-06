В московском метро появились карты "Тройка" с логотипом футбольного клуба "Динамо"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка" с логотипом футбольного клуба "Динамо" появились в Московском метрополитене. Тираж тематических карт составляет 10 тыс. штук, сообщили в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Новую коллекцию "Тройки" мы выпустили совместно с ФК "Динамо" Москва. Это уже вторая спортивная "Тройка" - два года назад мы выпустили "Тройки" вместе с баскетбольным клубом ЦСКА. Но это первая наша футбольная коллекция", - сообщается в публикации.

Там уточняется, что купить "Тройки" в стилистике легендарного клуба можно в сувенирных магазинах метрополитена, на стойках "Живое общение" и интернет-магазине московского метро. Тираж составляет 10 тыс. карт.

"Сила в движении" - написано на проездных. А движение быстрее с "Тройкой", - отмечается в посте.