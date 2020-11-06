В Москве занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом заняты сейчас в Москве, сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В больницы поступают ежедневно 1,3-1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки были госпитализированы 1 415 человек. Всего в Москве к настоящему моменту развернуто свыше 15 тыс. коек. В настоящий момент занято около 70% этого фонда", - сказала Ракова.

По ее словам, имеется и дополнительный резерв, в том числе виде новых госпиталей, подготовленных специально под борьбу с коронавирусом, так как они запускаются не сразу на полную мощность, а постепенно.

Заммэра подчеркнула, что при этом в городе в полном объеме сохранен плановый прием больных в клиники, сейчас он достигает 80% от аналогичного периода 2019 года, а показатели экстренной нековидной помощи уже превышают уровень прошлого года.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 456 689 случаев заражения, из них 6 253 за последние сутки. Выздоровели 332 984 человека, умерли 7 140.

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