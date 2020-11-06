Москвичей начнут уведомлять об этапах программы реновации по электронной почте

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Уведомления об этапах переселения по программе реновации москвичи будут получать в личном кабинете на портале mos.ru и по электронной почте. Первые сообщения в ноябре получат жители 22 домов из четырех районов города, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"Все москвичи, принимающие участие в программе реновации и зарегистрированные на портале mos.ru, будут получать электронные уведомления об этапах переселения в личном кабинете и по электронной почте", - говорится в сообщении.

Уведомления заработают в рамках расширения суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, чьи слова приводятся в сообщении, в ноябре первые электронные уведомления получат жители 22 домов из Ростокина (СВАО), Перова (ВАО), Северного Измайлова (ВАО) и Крюкова (ЗелАО). "С запуском новой опции у жителей появился еще один удобный канал получения оперативной информации о программе, помимо работающего в Стройкомплексе контактного центра, куда, к примеру, с начала года поступило более 20 тыс. обращений по программе реновации", - добавил Левкин.

В электронных уведомлениях жители будут получать информацию о старте переселения дома, письмо с предложением новой квартиры по программе реновации и бланк заявления о согласии на предложенный вариант в личном кабинете на портале mos.ru.

"В дальнейшем сюда же будет направлен проект договора. Таким образом, ознакомиться с этими документами для принятия решения можно будет онлайн, не дожидаясь встречи с представителями органов власти", - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

О программе

Программа реновации утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 174 домов. Более одного миллиона москвичей смогут улучшить свои жилищные условия. Новоселам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, а в кварталах создают социальную инфраструктуру.