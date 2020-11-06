Подавляющее большинство москвичей соблюдают меры безопасности из-за коронавируса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Абсолютное большинство москвичей - 86% опрошенных - соблюдают все меры безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса - носят маски и перчатки, соблюдают социальную дистанцию. Об этом ТАСС сообщили в НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения (НИИОЗММ).

"По словам социологов, москвичи следуют правилам защиты от COVID-19 так же, как в Канаде, Дании, Германии, Израиле. Порядка 86% населения Москвы говорят, что безусловно исполняют требования Роспотребнадзора, носят маску, моют руки, обрабатывают антисептиком, соблюдают социальную дистанцию", - привели слова директора НИИ Елены Аксеновой.

Аксенова добавила, что среди жителей, которые нечасто посещают медицинские организации Москвы, несмотря на мифы, которые обсуждают в соцсетях, уровень безусловного доверия населения составляет 48%. Порядка 30% оценивают систему здравоохранения хорошо. То есть порядка 78% жителей Москвы позитивно оценивают изменения в системе столичного здравоохранения и доверяют ей.

Проблема доверия населения к системе здравоохранения была обозначена Всемирной организацией здравоохранения как одна из наиболее значимых на ближайшее десятилетие. Важный акцент в этом контексте - необходимость инвестиций в медицинское сообщество. Как показала вспышка коронавирусной инфекции, эта проблематика сегодня актуальна, как никогда.

"Пандемия показала важность солидарности в борьбе с заболеванием. А солидарности в этой борьбе не может быть без доверия друг к другу и общественным институтам, координирующим эту борьбу. Лучшие решения в области доверия системе здравоохранения могут быть выработаны только в тесном контакте социологов и медиков", - пояснил ответственный секретарь оргкомитета форума "Социология здоровья", руководитель центра медико-социологических исследований НИИОЗММ Игнат Богдан.

В настоящее время специалисты НИИОЗММ завершают работу над социологическим исследованием, связанным с применением мер по защите от коронавирусной инфекции в столице. Результаты будут озвучены на форуме "Социология здоровья", который состоится в онлайн-формате 12 ноября.