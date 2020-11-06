На станциях МЦК планируют построить новые вестибюли

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новые вестибюли могут построить на станциях Московского центрального кольца для увеличения их пропускной способности из-за роста пассажиропотока. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам селекторного совещания мэра Москвы Сергея Собянина и гендиректора - председателя правления компании "РЖД" Олега Белозерова, где обсуждались вопросы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

"В ходе совещания Сергей Собянин и Олег Белозеров приняли решение проработать вопросы строительства дополнительных вестибюлей на станциях МЦК, пропускная способность которых в ближайшие годы будет исчерпана вследствие роста пассажиропотока", - говорится в сообщении.

В 2019 году интервал движения поездов на МЦК был сокращен с пяти до четырех минут в часы пик. Кроме того, в течение последнего года появились новые пассажирские сервисы: вагон тишины, зеленые сиденья для пассажиров, которым стоять сложнее, чем остальным, сервисы платежей MirPay и HuaweiPay, а также пилотный проект по информированию пассажиров об отправлении ближайших пригородных поездов.

"В 2021 г. планируется открыть пересадку в теплом контуре на станции Окружная, а также внеуличные пешеходные переходы через пути МЦК в районе станций Коптево и Панфиловская", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, на МЦК расположены 31 станция, 26 пересадок на метро, десять пересадок на железнодорожный транспорт, пять пересадок на четыре станции Московских центральных диаметров. Благодаря запуску кольца на 15% была разгружена Кольцевая линия метро, на 20-40% - центральные железнодорожные вокзалы.