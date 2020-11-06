Более 1,3 млн человек стали онлайн-зрителями акции "Ночь искусств 2020" в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Акцию "Ночь искусств 2020", которая проходила с 3 на 4 ноября, в онлайн-режиме посетили более 1,3 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Культурно-образовательная акция прошла в режиме онлайн в ночь с 3 на 4 ноября и объединила самые яркие культурные проекты, реализованные в столице в этом году, а также представила зрителям новые имена. Организатором мероприятия стал департамент культуры города Москвы", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что площадкой, объединившей столичные учреждения культуры, стал тематический сайт.

"Прямые трансляции, которые были доступны бесплатно и без предварительной регистрации, посетили 1 310 906 москвичей. Организаторы акции в этом году подготовили три центральных онлайн-события - их увидели 254 286 зрителей. Первая программа - "Теория струн" - прошла на территории Казанского вокзала. В пятичасовом арфовом марафоне приняли участие арфист Александр Болдачев и другие известные музыканты: Вадим Эйленкриг и его бенд, группа Pompeya, композитор Миша Мищенко, скрипачка Елена Ревич, саксофонистка Вероника Кожухарова, певец и участник телепроекта "Голос" Стас Обухов. Визуально концертную программу поддерживали современные художники Вова Перкин и Саша Фролова. Режиссер программы - Павел Сеплярский", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что специально для акции "Ночь искусств 2020" столичные учреждения культуры подготовили более 180 мероприятий. Программы культурных центров посетили 240 007 человек, а на виртуальных событиях в городских парках побывали почти 150 000 москвичей. Кроме того, столичные музеи посетили 675 623 человека. В музее-заповеднике "Царицыно" прошли перформансы в рамках проекта Марины Звягинцевой "Притяжение"; были подведены итоги литературного конкурса, проводимого совместно с издательством "Розовый жираф".

Про акцию

"Ночь искусств" - ежегодная культурно-образовательная акция, которая дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки и другие культурные площадки. Впервые акция стартовала в Москве в 2013 году, а в этом году прошла уже восьмой раз.