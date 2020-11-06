Нагрузка на две линии метро Москвы утром снизилась на 1,5% в первые дни эксперимента

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена сократился на 1,5% в первые дни эксперимента по снижению тарифов, который продлится восемь месяцев. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Подходит к концу первая неделя пилотного проекта "Время ранних" на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Мы подводим промежуточные итоги и можем сказать, что ежедневно росло количество людей, которые благодаря введению скидки стали пользоваться метрополитеном вне часа пик. 2 ноября - в день старта пилота - таких пассажиров было 1,4 тыс. человек, а уже 6 ноября их стало около 2 тыс. человек (-1,5%). В топ-3 самых разгруженных станций за сегодня попали: "Беговая" (-6%), "Авиамоторная" (-4%) и "Косино"(-4%)", - сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Отмечается небольшой, но ежедневный и стабильный рост числа пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий, которые едут не в час пик. "Это важный показатель, который говорит о том, что идет этап привыкания к новому времени поездок. Вместе с тем, если мы не достигнем снижения разгрузки вагонов не менее чем на 7%, то пилотный проект может быть скорректирован", - прокомментировал Ликсутов.

Как добавляется в посте, основные показатели проекта пассажиры могут увидеть на специальных экранах, установленных в вестибюлях некоторых станций метро.

Об эксперименте

Скидки в размере до 50% (до 22 рублей) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена в понедельник, 2 ноября. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск.

Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, эксперимент по предоставлению пассажирам скидки на проезд до 50% в столичной подземке - первый в России. По его словам, цель данного проекта - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. В московском метрополитене уточнили, что благодаря эксперименту снижение загрузки вагонов на данных линиях в утренние часы может составить до 7%, а график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.