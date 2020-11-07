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В Росгидромете сообщили, что снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше конца ноября

Синоптики также не ожидают выпадения интенсивных осадков в виде снега как минимум до середины месяца

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Интенсивных осадков в виде снега в Москве не ожидается минимум до середины ноября, сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Метелей, снежных заносов, такого не ждем, по крайней мере, до середины ноября, числа до 14", - сказал он.

По словам Варакина, образования снежного покрова в столице раньше конца ноября также ждать не стоит. "Раньше конца ноября снега не ждем так, чтобы он выпал и не растаял. Пока его не видно", - отметил метеоролог.

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