Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве 7 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит 9-11 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс шести градусов.

Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс трех градусов.