В Москве у станции "Проспект Вернадского" БКЛ появятся спортивно-игровой кластер и сквер

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Спортивно-игровой кластер и сквер для отдыха появятся на улице Коштоянца, которая находится около строящейся станции Большой кольцевой линии московского метро "Проспект Вернадского". Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы по благоустройству ведутся на улицах Коштоянца, Семенова - Тян-Шанского, части улицы Михаила Певцова, а также на участке проспекта Вернадского перед БЦ "Вернадский".

"Основные маршруты пешеходов проходят в буферной зоне между дорогой и фасадами домов, их уже привели в порядок. Проведены работы по устройству удобных тротуаров, замене асфальта на проезжей части, под землю убирают все воздушные кабельные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства", - сказал Бирюков.

Он отметил, что на улице Коштоянца обустроят спортивно-игровой кластер и сквер для отдыха с лавочками и уличными качелями, а также появятся пункты проката велосипедов и самокатов. Кроме этого, в районе новой станции метро высадят свыше 30 крупномерных деревьев и 850 кустарников, разобьют 54 тыс. кв. м газона и цветники общей площадью 440 кв. м. Для пассажиров общественного транспорта установят шесть современных остановочных павильонов.

"С открытием новых станций метро растет число горожан, которые начинают активно пользоваться прилегающей территорией, многие приезжают в эти районы на работу или учебу. Станция "Проспект Вернадского" не станет исключением, мы ожидаем значительное увеличение пассажирского и пешеходного потоков", - добавил Бирюков.

Он уточнил, что работы по благоустройству планируется завершить в 2021 году к открытию новой станции.