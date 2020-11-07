Более 85% поступивших заявок на горячую линию выполнили соцработники Москвы с 26 сентября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники горячей линии комплекса социального развития Москвы с 26 сентября приняли более 65 тыс. заявок почти на 70 тыс. услуг от находящихся на самоизоляции пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, из них более 85% заказов уже выполнено. Об этом в субботу сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Кол-центр возобновил свою работу чуть больше месяца назад, но даже за этот небольшой промежуток времени стало понятно насколько слаженно и оперативно работает вся команда. Так, с 26 сентября наши социальные помощники прошли более 170 тыс. км, доставляя товары первой необходимости жителям столицы. За это время операторами кол-центра было оформлено более 65 тыс. заявок на почти 70 тыс. услуг, более 85% из которых уже выполнены", - сказала Ракова.

Наибольшее расстояние, чтобы доставить находящимся дома москвичам необходимые продукты и товары, прошли социальные работники из Южного, Северо-Восточного и Западного административных округов.

Горячая линия комплекса социального развития Москвы работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Если житель города находится на самоизоляции, и ему нужна помощь, то можно позвонить по телефону: +7 (495) 870-45-09.