Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в субботу утром в 79-ю годовщину военного парада на Красной площади возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей, поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Участники церемонии были в масках и соблюдали социальную дистанцию.