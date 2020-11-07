Власти Москвы заявили, что пока не планируют закрывать ночные заведения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы пока не планируют закрывать ночные развлекательные заведения из-за эпидемической ситуации в столице. Об этом сообщил журналистам в субботу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Пока такой информации (о закрытии ночных заведений в Москве) нет", - сказал Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Немрюк отметил, что более 4 тыс. предприятий в Москве используют систему QR-кодов, с 19 октября в ней зарегистрировались более 1,1 млн человек.

"С 19 сентября в Москве введена система чекинов. В первую очередь она распространялась на ночные заведения - бары, рестораны. Надо отметить, что предложенная рестораторами система прижилась. И уже более 4 тыс. предприятий ее используют. Всего с 19 октября уже в систему зачекинилось более 1,1 млн человек", - сказал Немерюк.

Он добавил, что на этой неделе такая система была внедрена в около 40 подведомственных правительству Москвы организациях и со следующего четверга она начнет действовать в городских префектурах и управах. Уже подписан указ мэра, отметил Немерюк.

По словам главы столичного департамента торговли и услуг, система зарекомендовала себя хорошо, она помогает врачам проводить эпидемиологические расследования. При этом, добавил Немерюк, система не является запретительной или контрольной, она позволяет посетителям заведений узнавать о контакте с заразившимися и своевременно обратиться к врачу.

"На сегодняшний день к системе добровольно присоединились и гостиницы, и кафе, и рестораны. Несмотря на то что в Москве работает чуть больше 500 ночных заведений", - подчеркнул Немерюк.

Система QR-кодов

С 19 октября по 29 ноября для входа в развлекательные заведения Москвы, открытые в том числе с 00:00 до 06:00, требуется регистрация с помощью QR-кода или смс. Посетители должны оставлять номера телефонов, на которые придут уведомления, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус.

Система регистрации посетителей 5 ноября заработала в зданиях правительства Москвы по аналогии с ночными развлекательными заведениями.

По словам Немерюка, число зарегистрировавшихся в системе заведений почти втрое превысило прогнозы властей. Ежедневно эти заведения посещают 40-60 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что инициаторами создания системы были сами развлекательные заведения. По мнению столичных властей, система позволит избежать закрытия таких мест, сократить возможные убытки организаций и занятых в индустрии людей. После того как Роспотребнадзор официально рекомендовал регионам из-за пандемии закрыть развлекательные заведения и кафе с 23:00 до 06:00, в мэрии заявили, что считают уже принятые меры достаточными.

Как заявлял ТАСС глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, система регистрации посетителей развлекательных заведений в Москве, к которой добровольно подключилась часть ресторанов и гостиниц, не вызвала серьезного оттока клиентов и снижения выручки в этой сфере.

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