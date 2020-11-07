В музее "Поле Победы" у Главного храма ВС России прошла реконструкция битвы за Москву

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. По случаю 79-летия военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года на территории музейно-храмового комплекса "Дорога памяти" в музее под открытым небом "Поле Победы" в субботу прошла реконструкция битвы за Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в реконструкции были представлены эпизоды обороны Москвы осенью 1941 года, героической работы сотрудников Метростроя по возведению оборонительных сооружений на подступах к столице, детально было воссоздано участие в боях дивизий народного ополчения и истребительных батальонов, сформированных из жителей Москвы и Московской области. В реконструкции была задействована историческая бронетанковая техника - танки Т-26, Т-60, Т-34.

Музей под открытым небом "Поле Победы" представляет собой собирательный образ поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Именно в этом районе фашисты предприняли попытку прорваться к Москве в начале декабря 1941 года (Наро-Фоминский прорыв). Но героические и самоотверженные действия бойцов и командиров Красной армии вынудили немецкое командование отказаться от наступления на Москву с Наро-Фоминского направления.