Более 210 млн рублей штрафов выписали с января в Подмосковье за борщевик на частных землях

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Штрафы на сумму более 210 млн рублей выписали собственникам 2 045 земельных участков в Московской области с начала года за непроведение мер по борьбе с борщевиком Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

"Административные комиссии городских округов Подмосковья начислили штрафы на правообладателей 2 045 земельных участков на территории Московской области за неудаление борщевика, выявленное муниципальным земельным контролем в летний и осенний периоды. Суммы штрафов превысили 210,3 млн рублей", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, слова которой приводятся в сообщении.

Она также отметила, что 1,2 тыс. собственников земельных участков получили предупреждения. "На этом этапе собственнику или арендатору дается шанс исправиться и начать использовать свою землю, возделывать ее или просто убирать борщевик - готовиться к реализации своего проекта", - добавила Адигамова.

Больше всего штрафов было выписано в таких городских округах, как Клин, где штрафы превысили 40,1 млн рублей, Солнечногорск - 37,8 млн рублей, Егорьевск - 29,3 млн рублей, Рузский - 23,4 млн рублей и Можайский - 16,9 млн рублей.