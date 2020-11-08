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Пандемия COVID-19

Более 40 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на востоке Москвы

За нарушения предусмотрена административная ответственность

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты выявили более 40 нарушителей масочного режима в торговых центрах на востоке Москвы в ходе рейдов. Об этом в субботу журналистам сообщил начальник отдела технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Кузнецов.

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"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование торговых центров, расположенных в ВАО, на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. По результатам обследования выявлено 43 нарушения", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что за нарушения предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 4 тыс. рублей.

Также Кузнецов уточнил, что рейды прошли в ТРЦ "Семеновский", ТЦ "Волна" и в ТЦ "Клевер".

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