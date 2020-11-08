Москвичей предупредили о заморозках и гололедице

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Понижение температуры до отрицательных значений и гололедица ожидаются в столице в ночь на понедельник. Водителям рекомендуют избегать резких перестроений на дороге, а пешеходам - подбирать обувь с нескользкой подошвой. Об этом в воскресенье сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В столице ожидается ухудшение погоды. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве, с 21:00 местами на территории Москвы столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Ночью и утром возможна гололедица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гололед может затруднить движение транспорта, поэтому водителям необходимо избегать резких перестроений и торможений.

"Жителям столицы необходимо быть внимательными, чтобы избежать травм. Пешеходам рекомендуют подбирать обувь с нескользкой подошвой. Пожилым людям и тем, у кого есть заболевания опорно-двигательного аппарата, стоит использовать трость с резиновым наконечником", - говорится в тексте.