Повышенное давление и сухая погода ждут москвичей в течение недели

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Атмосферное давление выше нормы и отсутсвие каких-либо осадков прогнозируются в Москве в течение недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Поскольку мы будем находиться в основном на восточной периферии антициклона, то атмосферное давление будет высоким. Оно будет выше нормы сначала на 5-6, а потом и на 10-12 мм рт. ст. Кроме того, осадков в течение недели не ожидается вовсе", - сообщил он.

По словам Вильфанда, москвичей в течение недели ожидают солнце и переменная облачность.

По данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник и вторник днем ожидается 2-4 градуса тепла, в среду - 0-2 градуса тепла, в четверг 1 градус мороза - 4 градуса тепла, в пятницу - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в субботу - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.