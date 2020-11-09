Медиаклассы откроются в школах Москвы со следующего года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Новое направление предпрофессионального образования откроется для московских школьников в следующем году, проект "Медиакласс в московской школе" включает шесть направлений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В следующем году мы планируем открыть в школах новое направление предпрофессионального образования - медиаклассы. В них будут готовить журналистов будущего - специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента. Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях. Стоит отметить, что предпрофобразование становится все более востребованным среди московских школьников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Цель проекта - сформировать у школьников умения и навыки, необходимые для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире. Благодаря такой подготовке ребята смогут сделать осознанный выбор профессии в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

Уточняется, что проект "Медиакласс в московской школе" стартует в 2021 году в каждом округе столицы. Партнерами проекта станут ведущие вузы - Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Московский городской педагогический университет, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, Московский педагогический государственный университет и другие. Для повышения культуры речи и навыков публичного выступления учащихся планируется участие театральных вузов столицы - Театрального института имени Бориса Щукина и Российского института театрального искусства (ГИТИС).

"Медиапартнерами проекта станут крупные информационные агентства и ведущие средства массовой информации. Оператором выступит Московский центр качества образования. Его директор Марианна Лебедева отметила, что отличительная черта "Медиакласса в московской школе" - возможность выбора школьниками программ стажировок в медиакомпаниях и СМИ, а также практических занятий на базе вузов-партнеров на факультетах журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью", - перечисляется в материале.

Заниматься в медиаклассах будут московские школьники, у которых высокие результаты по профильным предметам - русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку. Информацию о новом проекте будут публиковать на портале городских проектов и на сайте Московского центра качества образования.