В резервных госпиталях Москвы проводят онлайн-консилиумы с дополненной реальностью

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Врачи резервных госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом с помощью специально созданной программы "Удаленный помощник" проводят телемедицинские консилиумы с применением очков дополненной реальности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В Москве врачи резервных госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 ежедневно проводят телемедицинские консилиумы с коллегами других стационаров для выбора оптимальной тактики лечения реанимационных пациентов со сложной клинической картиной. Для этого в Москве создана программа "Удаленный помощник", интегрированная в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС)", - сказали в пресс-службе.

Помимо очных консультаций в коронавирусных стационарах главный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко регулярно консультирует коллег из госпиталей по вопросам лечения тяжелых реанимационных больных.

Программа работает с помощью интерактивной платформы и очков дополненной реальности последнего поколения, которые обеспечивают удаленную коммуникацию между врачами в режиме реального времени. Система дает возможность проведения телемедицинских консилиумов, обходов с возможностью голосового управления. Специалисты имеют аудиовизуальный контакт, а изображение передается в высоком качестве - для этого используется дополнительное освещение.

"В период распространения коронавируса возможность оперативной консультации и быстрого принятия решений имеет большое значение для медицинского персонала. Все данные пациентов остаются конфиденциальными - подключение выполняется по защищенному протоколу. Это уникальная система, которая помогает экономить время и находить наиболее оптимальную тактику лечения в тех случаях, когда клиническая картина заболеваний неоднозначна", - приводятся слова Проценко.

Возможность дистанционных консультаций в формате врач-врач доступна всем главным внештатным специалистам департамента и позволяет значительно сократить время на принятие решения о тактике лечения пациента.

Резервные госпитали в Москве

Резервные госпитали, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, представляют собой полностью цифровые клиники. Там врачи не используют бумажные носители, а все документы находятся в электронном виде.

На данный момент в Москве работает пять резервных госпиталей: в ледовом дворце "Крылатское" (больница №67 имени Л. А. Ворохобова), в выставочном комплексе парка Сокольники (больница имени Ф. И. Иноземцева), в АТЦ "Москва" (больница имени С. С. Юдина), на ВДНХ (больница №24) и в Коммунарке.