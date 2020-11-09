В больнице в Коммунарке впервые с открытия лечатся 1 тыс. пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в больнице в Коммунарке, достигло 1 тыс., это рекордное значение со дня открытия госпиталя. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"ГКБ №40 (Коммунарка): 253-и сутки работы как ковидный центр. Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1000 пациентов, из них 198 в отделениях реанимации", - написал Проценко.

Он уточнил, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 44 человека, еще 19 - к аппаратам неинвазивной вентиляции, на оксигенации крови - двое, на заместительной почечной терапии - семь человек.

Как сообщила в своем аккаунте главный врач инфекционной больницы №2 (ИКБ-2) Светлана Краснова, в медучреждении на сегодняшний день находятся на лечении 904 человека, из них 149 человек с подозрением на COVID, а в 497 случаях диагноз подтвержден.

"Поступило 51 человек, из них 33 с COVID. Выписано 23 человека, из них 13 с выздоровлением по COVID", - добавила она.