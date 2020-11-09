Главный педиатр Москвы призвал родителей с пониманием отнестись к мерам ограничения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Разобщение детей в виде дистанционного обучения в период, когда есть тенденция к увеличению случаев заражения, оправдано для них самих и для общей эпидемиологической ситуации в Москве. Родителей призвали с пониманием и терпением отнестись к принятым мерам ограничения. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный детский специалист-педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

По словам главврача, продление периода дистанционного обучения у детей 6-11-х классов будет способствовать дальнейшему улучшению эпидемиологической обстановки в городе. Врач уверен, что дети старшего возраста более социализированы, поэтому им проще адаптироваться к дистанционному обучению и этот фактор тоже имеет важное значение.

"В Москве более 65% детей с коронавирусом из старшей возрастной группы. Они также могут представлять опасность и для школьников младшего возраста, поэтому разобщение в виде дистанционного обучения в период, когда есть тенденция к увеличению случаев заражения, оправдано прежде всего для детей, и для общей эпидемиологической ситуации <…> Прошу родителей с пониманием отнестись к подобным мерам ограничения, как дистанционное обучение в Москве, и набраться терпения", - уточнил Османов.

Он также рекомендовал родителям не водить детей в общественные места, не ездить на детские площадки и в торговые центры. Нужно использовать это время исключительно для максимальной изоляции детей от внешних потенциальных источников коронавирусной инфекции.

Коронавирус у детей

По словам специалиста, в возрастной структуре зараженных детей преобладают ученики именно 6-11-х классов. При этом, чем старше ребенок, тем больше шансов на то, что у него будет более тяжелое протекание болезни. Также коронавирус может привести к осложнениям в виде мультисистемного воспалительного синдрома. Этот синдром поражает сердце, сосуды, нервную систему, желудочно-кишечный тракт, свертываемость крови также страдает.

"Дети также, как и взрослые, могут болеть тяжело и нуждаться в ИВЛ. Поэтому то, что дети в большей степени болеют бессимптомно и в легкой форме, совершенно не повод для нас расслабляться. Более того, следует отметить, что вне зависимости от тяжести заболевания, все равно уже сам вирус, который поселился в организме, он в последующем может стать провоцирующим агентом, фактором для развития осложнений", - добавил Османов.

Он отметил, что среди детей более старшей возрастной группы больше также и группы риска - с хроническими заболеваниями, инвалиды. Такие дети составляют группу риска по среднетяжелому и тяжелому течению коронавирусной инфекции. Все эти факторы при проведении медицинских и эпидемиологических исследованиях учитываются, а с учетом этого вводятся те или иные ограничения.

Ключевая проблема в том, что даже бессимптомное носительство может приводить к последующим осложнениям на любые органы и системы. Также бессимптомные носители могут стать распространителями болезни, так как никто не думает, что этот ребенок больной. Многие дети ведь пользуются транспортом, ходят в общественные места.

"Дети не могут быть переносчиками, если у них вируса нет, но они могут быть бессимптомными носителями. Именно поэтому мы активно сами наблюдаем за любыми проявлениями. Кроме того, если мы выявляем в организованных коллективах у кого-то положительный тест, то и остальные дети подлежат дополнительному обследованию и карантину", - заключил Османов.