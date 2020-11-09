Портал для приемных родителей запустили в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Портал "Моя новая семья" заработал в Москве, там можно будет найти информацию о детях-сиротах и узнать о том, как усыновить ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Екатерины Бербер, задача портала - собрать все данные о детях, которые остались без родительской опеки, о формах принятия в семью детей, о центрах содействия семейному воспитанию и соцпомощи сиротам и приемным семьям в одном месте.

С помощью портала будущие приемные родители смогут узнать всю необходимую информацию о формах семейного устройства детей. На ресурсе представлены полезные советы для родителей и опекунов, сведения о школах приемных родителей, страницы всех центров содействия семейному воспитанию.

Кроме того, на портале можно найти адреса и график работы органов опеки, попечительства, патронажа и школ приемных родителей. В разделе "Региональный банк данных детей-сирот" можно посмотреть анкеты тех детей, которым нужна семья. Также ресурс дает возможность записаться на прием к оператору банка данных, чтобы получить направление на личное знакомство с будущим сыном, дочерью или в школу приемных родителей.

"Те, кто уже воспитывает приемных детей, с помощью портала узнают о существующих мерах социальной поддержки и о сопровождении замещающих семей. Свой раздел есть и у общественного совета опекунов. Здесь размещены все контакты и адреса окружных подразделений", - добавляется в материале.

Город продолжает поддерживать детей, оставшихся без попечения родителей, и после совершеннолетия. Раздел "Выпускникам" расскажет ребятам о том, что такое постинтернатный патронат, и поможет выбрать удобную для них сопровождающую организацию. Также здесь доступна информация о том, какую помощь можно получить от государства после выпуска из центра. Портал "Моя новая семья" станет и своеобразным методическим ресурсом для сотрудников органов опеки и попечительства и работников центров содействия семейному воспитанию.